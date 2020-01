Duits voorstel voor protestants-katholieke parochies

Hannover

Volgens de lutherse bisschop Ralf Meister is de oprichting van volledig oecumenische parochies of kerkelijke gemeenten voorlopig weliswaar nog een vergezicht, maar is het van belang om nu al te overwegen wat de beide kerken in de toekomst samen kunnen doen.

De toekomst van het christendom in Duitsland hangt daar voor een belangrijk deel van af, zei hij in een gesprek met het persbureau EPD. Volgens Meister vragen veel mensen tegenwoordig ‘niet meer of iemand protestant of katholiek is, maar simpelweg of iemand christen is’.

Heiner Wilmer, de rooms-katholieke bisschop van Hildesheim begroette het voorstel van Meister positief. ‘Hoe we in het pastoraat gemeenschappelijke wegen kunnen gaan is een terechte en belangrijke vraag voor de toekomst’, zei Wilmer, die in 2017 tijdens de verjaardag van 500 jaar Reformatie, op Hervormingsdag in de lutherse kerk van Rome preekte. <