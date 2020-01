Column Anne Christine Girardot: ‘God houdt van je, punt!’

Deze milde woorden van paus Franciscus had ik nodig als zalf op een wond na het lezen van de harde woorden van kardinaal Wim Eijk: priesters zouden niet aanwezig mogen zijn bij een euthanasie want het zou ‘de indruk kunnen wekken dat de priester het besluit steunt’.

De intrinsieke waarde van het leven mag volgens de kerkleer in geen omstandigheden geschonden worden. Deze strakke lijn staat haaks op de verruiming en de vertroebeling van de maatschappelijke discussie omtrent euthanasie. De positie van de kerk is tenminste glashelder. Naar mijn idee schuilt er achter ieder verzoek om een zelfgekozen dood een bodemloze onmacht om met lijden om te gaan, de schreeuw van een mens om hulp omdat hij het leven niet meer aankan.

Daarom werd ik opstandig door de boodschap van Eijk! Hoe kan het bijstaan van een mens in nood in strijd zijn met ons geloof dat gestoeld is op de onvoorwaardelijke liefde van God? Een priester hoort toch instrument van Zijn liefde te zijn, een teken dat God ons nooit laat vallen? Al zijn we zo wanhopig dat we naar euthanasie grijpen? Mee-lijden heeft toch niets met goedkeuren te maken?

Door mijn vrijwilligerswerk in een hospice kom ik vaak in aanraking met mensen die dichtbij de dood staan en die vaak kampen met existentiële eenzaamheid. Soms leidt het tot een euthanasiekeuze. Door omstandigheden ben ik zelf nooit bij een euthanasie geweest. Maar ik heb vele verhalen gehoord en vaak gehoord hoe precair en kwetsbaar het proces is. Ik herinner me wel de dood van Jan die na 40 jaar in een groot isolement te hebben geleefd zijn leven in het hospice afrondde. Hij (her)ontdekte daar wat menselijke warmte betekent. Jan bloeide in snel tempo op als een bloem in een kas. Hij uitte het niet in woorden maar liet ons steeds dichterbij komen, al bleef hij stoïcijns, bijna emotieloos. Bij zijn sterven was ik alleen met hem. Zijn ademhaling stokte, begon weer en stokte weer. Na zijn laatste ademhaling, rolde er een grote traan over zijn wang. In die warme druppel waar de hele aardbol zich in leek te weerspiegelen, zag ik zijn ingehouden verdriet en zijn dankbaarheid dat hij het niet alleen hoefde te doen. Het mysterie vond plaats en ik mocht erbij zijn. Met of zonder euthanasie is de dood het moment waarop de aarde en de hemel elkaar raken, waarin we blootgesteld worden aan ons mens-zijn en de kans krijgen om onvoorwaardelijk medemens te zijn.



Als een priester geroepen wordt aan het sterfbed van iemand die euthanasie krijgt, moet hij dan niet vooral kijken met de liefdevolle ogen van God naar de mens, in plaats van met een oordelende blik naar de daad? Zullen we het oordeel aan God overlaten en de priester, en wij allemaal, gewoon medemens zijn? Laten we ook beseffen dat het een voorrecht is om überhaupt aan een sterfbed gevraagd te worden helemaal als iemand om euthanasie vraagt en zich daar mogelijk schuldig over voelt. Want het is een open uitnodiging om te delen als mens in zijn kwetsbaarheid.

Laten we in 2020 volop medemens zijn in het vertrouwen dat God van ons houdt, onvoorwaardelijk. Punt.