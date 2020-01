Gepensioneerde aartsbisschop organiseert verkiezingswaarnemers voor Togo

Lomé

De verkiezingen zullen op 22 februari plaatsvinden. Aartsbisschop Kossi Philippe Fanoko Kpodzro is er echter niet gerust op. Tegenover de nieuwssite Icilome zei hij dat ‘de verkiezingscommissies allemaal omgekocht en corrupt’ zijn. Volgens hem is er sprake van ‘een systematisch georganiseerde onrechtvaardigheid’.

De gepensioneerde bisschop hoopt tussen de 5 en 12 miljoen euro te kunnen inzamelen om over het hele land onafhankelijke verkiezingswaarnemers te kunnen organiseren. Hij roept alle ‘Togolezen die de waarheid liefhebben’ op financieel bij te dragen. Hij zegt ook bankrekeningen in Ghana, Europa en de VS te zullen openen.

President Faure Gnassingbé regeert sinds 2005. Zijn vader regeerde dankzij een staatsgreep in 1967 gedurende 38 jaar. De afgelopen decennia liepen meerdere verkiezingen uit in geweld en bloedvergieten.

Tegenover media in het naburige Benin zei de aartsbisschop volledig onafhankelijk te zijn en niet voor de oppositiepartijen te strijden. ‘Ik volg slechts mijn Heer Jezus Christus die zijn mond niet hield tegenover de machthebbers van zijn tijd maar hen zelfs vervloekte omdat ze hun macht misbruikten en de armen van Israël niet in staat stelden om in vrede te leven’. <