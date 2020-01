Boosheid over nieuwe kerkwet Montenegro

Een Servisch-orthodoxe monnik neemt in Podgorica deel aan een protest tegen een nieuwe kerkwet die Montenegro heeft ingevoerd. (beeld EPA / Boris Pejovic)

Podgorica

De nieuwe ‘wet op de godsdienstvrijheid’ die op 27 december werd aangenomen bepaalt dat religieuze organisaties moeten aantonen dat ze al voor 1918 eigenaar waren van gebouwen. De stemming verliep chaotisch en in het parlement werd met flessen en vuurwerk gegooid.

‘discriminerend’

‘Met pijn en verontrusting nemen we kennis van de discriminerende wet die het parlement van Montenegro tegen de Servisch-Orthodoxe Kerk heeft aangenomen’, schreef patriarch Kiril van Moskou. Hij beschuldigt het ‘militant atheïstische regime’ ervan de grondwettelijke scheiding tussen kerk en staat niet te respecteren en bovendien op een schisma tussen Montenegrijnse orthodoxen en de Servisch-Orthodoxe Kerk aan te sturen. Deze laatste is vanouds een bondgenoot van Moskou.

Montenegrijnen zien in de recente autonomie van de Oekraïens-Orthodoxe Kerk een precedent, maar de patriarch van Constantinopel, Bartholomeüs I, drukte die hoop gelijk de kop in. ‘Wij zullen nooit de autonomie schenken aan de zogenaamde “Orthodoxe Kerk van Montenegro’, zei hij op 30 december in een interview met de Servische krant Kurir. Deze afgescheiden kerk wordt momenteel door geen enkele andere orthodoxe kerk erkend. De nieuwe wet noemde Bartholomeüs ‘onrechtvaardig’. <