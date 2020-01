Turijn

Duizenden jongeren uit heel Europa en uit verschillende kerken zullen van 28 december 2020 tot 1 januari 2021 in de Noord-Italiaanse stad worden verwelkomd. In de lijkwade is volgens de overlevering het lichaam van Jezus opgeborgen na zijn kruisiging. De Rooms-Katholieke Kerk heeft zich nooit definitief over de echtheid ervan uitgesproken en wetenschappers zijn verdeeld over de mogelijke historiciteit ervan. <