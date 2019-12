Grootschalig misbruik bij omstreden Legionairs van Christus

Vaticaanstad

De cijfers komen uit een intern rapport van de congregatie. Het merendeel van de slachtoffers was tussen de elf en zestien jaar en van het mannelijk geslacht. Waarschijnlijk ligt het aantal slachtoffers nog hoger.

In totaal hebben 33 geestelijken en 71 seminaristen zich aan het misbruik schuldig gemaakt. Opvallend is dat 14 van de 33 daders zelf ook slachtoffer van seksueel misbruik binnen de congregatie waren. Van de 175 slachtoffers zijn er 51 misbruikt door geestelijken die zelf eerder door de stichter waren misbruikt. De ultraconservatieve congregatie stond bekend om haar gesloten cultuur. ‘Het misbruik was verbonden aan machtsmisbruik en gewetensmisbruik’, stelt het rapport.

Maciel ondervond tijdens zijn leven veel steun vanuit Rome, met name onder het pontificaat van paus Johannes Paulus II, vanwege zijn grote aantal priesterroepingen. Vlak voor Maciels dood in 2009 werd bekend dat hij niet alleen meerdere kinderen had bij verschillende vrouwen, maar ook veelvuldig seksueel misbruik gepleegd had.

Het rapport werd gepubliceerd op de dag dat kardinaal Sodano afscheid nam als decaan van het kardinalencollege. Sodano heeft het onderzoek naar de Legionairs meerdere jaren geblokkeerd. <