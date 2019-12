Paus zegent kruis met reddingsvest

De paus zegende bij die gelegenheid een groot kruis dat aan de muur bij de ingang van het Apostolisch Paleis in het Vaticaan werd gehangen.Midden op het kruis is een reddingsvest aangebracht dat toebehoorde aan een anonieme migrant die afgelopen juli verdronk in de Middellandse Zee. 'Niemand weet wie hij was of waar hij vandaan kwam', zei de paus.Het kruis zelf is transparant. Volgens Franciscus is dat een teken van de 'uitdaging om nauwkeuriger te kijken en altijd de waarheid te zoeken. Het kruis is lichtgevend: het wil ons geloof in de Opstanding aanmoedigen, de overwinning van Christus over de dood. Zelfs de onbekende migrant die stierf met hoop op nieuw leven, deelt in deze overwinning'. 'Hoe kunnen we doof blijven voor de wanhopige roep van zoveel broeders en zusters die liever een stormachtige zee tegemoet gaan dan langzaam te sterven in Libische opvangkampen?', zei de paus verder. 'We lossen het probleem niet op door hun boten te blokkeren', zei hij verder en hij bedankte 'allen die besloten hebben om niet onverschillig te blijven'. <

