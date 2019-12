Stilte voor de Kerst? Ik gun het iedereen

Gedurende elf jaar heb ik als Kanunnikes van het Heilig Graf gewoond in Priorij Emmaus in Maarssen. Een klooster met vier kloostergangen om een binnenhof waarin stilte uiteraard een vanzelfsprekendheid was. Toch waren er door het jaar heen momenten van speciale stilte en een daarvan was de stilte enkele uren voor de nachtmis van Kerst.

Op die 24e december was er overdag het nodige te doen; er waren gasten die om aandacht vroegen en er moest veel worden voorbereid om de vieringen van die dagen goed te laten verlopen. Ook al denk je bij een klooster als eerste aan rust en stilte, achter de schermen was dat voor ons zusters in die drukke dagen vaak niet het geval. In dat opzicht zijn de voorbereidingen in een klooster vergelijkbaar met alle inspanningen die ook buiten het klooster verricht worden om toe te leven naar Kerstmis.

Toch ervaarde ik ook een verschil. Als het op die 24e december ’s avonds eenmaal een uur of acht was geworden, daalde er een weldadige stilte en rust neer in het kloostergebouw. Zusters en gasten trokken zich terug op hun kamer, de gangen waren spaarzaam verlicht, er ontspon zich een bijzondere sfeer, een stille nacht stond op het punt van beginnen.

Vanuit mijn kamer kon ik over de donkere binnenhof naar twee kloostergangen kijken en het was een genot om daar in dat donker te mijmeren met een gevoel van verbondenheid met de medezusters en gasten in ‘een-saam-heid’. In een gespannen afwachting voor die kersnacht, die wonderbare geboorte die op het punt stond gevierd te gaan worden.

Die innige stilte, die bijzondere rust maakte dat de periode van de Advent, het uitzien naar de komst van het kerstkind, een hoogtepunt bereikte voordat het een vervulling zou krijgen in de uitbundige viering van de nachtmis.

Maar voor het zover was, was er die intense stilte voor een korte tijd, een waarlijk stille nacht.

Pas als ik zag dat hier en daar een lichtje aanging, in de gangen, op de kamers en er langzamerhand steeds meer mensen door de gangen richting de kerk gingen lopen, werd die magie verbroken en was het tijd om zelf ook richting kerk te gaan.

Die stilte voor de Kerst zou ik iedereen gunnen om de intensiteit van kerstmis te vergroten.

Een bijzondere stilte die niet makkelijk te ervaren is in een samenleving waar nauwelijks rust en stilte meer is, waar overal om je heen de prikkels zijn van geluid, licht, informatie. Toch lijkt de bewustwording van de noodzaak van rust en stilte ook in de samenleving te groeien.

Het christendom geeft al eeuwenlang vorm aan die behoefte om tot rust te komen. Elke week is er een rustdag, een dag waarop werk achterwege wordt gelaten. Daarnaast zijn er de grote feesten gedurende het jaar zoals Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren en met hun eigen voorbereidingen namelijk de Advent voor Kerst, de veertigdagentijd voor Pasen, de Pinksternoveen voor Pinksteren.

Allemaal momenten om even pas op de plaats te houden, het stil en rustig te maken in jezelf en je voor te bereiden op wat komen gaat, zoals dat moment vlak voor de Kerstnachtviering. U hebt er geen klooster voor nodig; het kan ook bij u thuis, sinds de sluiting van Priorij Emmaus doe ik dat ook.

Houd u dit jaar een moment stilte voor de Kerst?

Van harte een zalig kerstmis gewenst.