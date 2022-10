Sint-Pieter moet weer meer spirituele plek en minder museum worden

De Sint-Pietersbasiliek in het Vaticaan moet weer meer een spirituele plek voor gelovigen worden en minder een toeristische attractie of een museum. Dat vindt de nieuwe verantwoordelijke kardinaal voor de basiliek op het graf van Petrus. De Italiaanse tenor Andrea Bocelli en een gigantische lichtshow zetten afgelopen zondag de eerste stap in die richting.