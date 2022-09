Kardinaal Koch wil nazivergelijking niet terugnemen

De Vaticaanse curiekardinaal Kurt Koch, die donderdag de hervormingsproces van de Duitse katholieke kerk vergeleek met het nazisme, weigert zijn verontschuldigingen aan te bieden. De voorzitter van de Duitse bisschoppen had daarom gevraagd en is nu teleurgesteld.

Rome

In een interview met Die Tagespost had Koch gezegd dat het hem ‘irriteert’ dat in de Duitse synodale weg, naast de katholieke openbaringsbronnen van Schrift en traditie, ook andere bronnen worden gebruikt in de discussie. Hij zei dat hij ervan schrikt dat dit ‘opnieuw in Duitsland gebruikt’, verwijzend naar de nazitijd waarin protestantse christenen het christendom en de nazi-ideologie met elkaar vermengden.

Bisschop Georg Bätzing eiste daarop ‘snelle excuses’ en dreigde anders paus Franciscus in te schakelen. In een persoonlijke verklaring zegt Koch daarop dat hij de sy..

