Nazi-vergelijking kardinaal wekt woede Duitse kerk

De Vaticaanse kardinaal Kurt Koch heeft het hervormingsproces van de Duitse Rooms-Katholieke Kerk vergeleken met het nazisme. De voorzitter van de Duitse bisschoppen, Georg Bätzing eist excuses en dreigt de paus in te schakelen.

Rome

‘Een volledig onacceptabele ontsporing’ noemt Bätzing de uitspraken van de Zwitserse kardinaal Kurt Koch. Bätzing reageerde op de stevige kritiek die Koch tegenover Die Tagespost op het Duitse lopende hervormingsproces uitte. Tijdens deze Duitse Synodale Weg, waarmee de Duitse Rooms-Katholieke Kerk hervormingen wil doorvoeren, wordt gesproken over de uitoefening van macht in de kerk, de levenswijze van priesters, de seksuele moraal en de rol van vrouwen in de kerk.

Koch zei dat het hem irriteert dat tijdens de Duitse Synodale Weg ‘naast de openbaringsbronnen van Schrift en Traditie ook andere bronnen worden geaccepteerd’ en dat het hem ‘beangstigt dat dit - opnieuw - in Duitsland gebeurt’. Daarmee verwees de Zwitser naar de nazitijd.

