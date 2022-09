President van Nicaragua noemt katholieke kerk ‘dictatuur’

Managua

President Daniel Ortega deed zijn uitspraken woensdag tijdens een toespraak tot vertegenwoordigers van de Nicaraguaanse politie.

De afgelopen maanden werden onder meer zowel de pauselijk nuntius als de zusters van Moeder Teresa het land uitgezet, een bisschop gevangen gezet, verschillende katholieke radio- en televisiestations gesloten en katholieke processies verboden.

De katholieke bisschoppen van het land bekritiseren de aanvallen op de democratie door het regime. Maar Ortega, die in 2021 met 75% van de stemmen werd herkozen nadat hij zeven tegenkandidaten in de gevangenis had laten zetten, stelde als tegenvraag: ‘Wie kiest de pastoors? Wie kiest de kardinalen? Wie kiest de paus? De kerk is een perfecte dictatuur,..

