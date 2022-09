Bisschop en Nobelprijs voor de Vrede beschuldigd van meervoudig kindermisbruik. ‘Grootste seksschandaal in Vaticaan’

Aartsbisschop Carlos Filipe Ximenes Belo kreeg in 1996 de Nobelprijs voor de Vrede. Nu wordt hij beschuldigd van meervoudig seksueel misbruik van minderjarige jongens dankzij jarenlang onderzoek door De Groene Amsterdammer. ‘Het grootste seksschandaal in het Vaticaan.’

Rome

De voormalige aartsbisschop van Dili op Oost-Timor misbruikte volgens het weekblad meerdere extreem arme jongens die hij telkens na het misbruik geld toestopte. De nu 74-jarige aartsbisschop kreeg de Nobelprijs in 1996 samen met José Ramos Horta, de huidige president van Oost-Timor.

Tegen De Groene Amsterdammer beschrijft een nu 45-jarige man hoe de bisschop hem misbruikte. ‘Hij deed m’n broek uit, begon me te betasten en deed orale seks.’ De volgende dag stopte de bisschop hem geld toe. Het was volgens hem voor arme kinderen moeilijk om een machtige bisschop met veel aanzien te beschuldigen. ‘Niemand zou me hebben geloofd.’ Ook een nu 42-jarig slachtoffer spreekt tegen het weekblad over misbruik in ruil voor geld.

Belo was n..

