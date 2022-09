Kardinaal Eijk uit scherpe kritiek op homozegen Vlaamse bisschoppen

Rome

Volgens de aartsbisschop van Utrecht hebben de Vlaamse bisschoppen met hun initiatief ‘velen binnen en buiten de kerk verrast’, maar voor ‘katholieken die de kerkelijke leer accepteren was het geen blijde verrassing’. Volgens de Utrechtse aartsbisschop hopen deze katholieken dan ook vurig dat het Vaticaan de Vlaamse bisschoppen op de vingers tikt en door hen te vragen ‘hun verklaring in te trekken en dat deze daaraan gehoor geven’.

Eijk schrijft het in een lange verklaring, die niet in het Nederlands beschikbaar is maar wel in het Italiaans, Engels en Spaans, op de conservatief-katholieke website La Nuova Bussola Quotidiana.

‘Situaties die vanuit een moreel oogpunt objectief fout zijn, kunnen niet gezegend worden. Gods genade..

