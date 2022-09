Zegen of geen zegen? Hoe de Vlaamse homozegen nu al verzandt in kerkpolitiek

Het was dinsdag wereldnieuws, als eerste gebracht door deze krant: de Vlaamse bisschoppen geven groen licht voor de zegening van homostellen. Maar nog diezelfde dag begon de Franstalige woordvoerder in alle toonaarden te ontkennen dat het om een zegen gaat. Wat is er aan de hand?

Rome

Initiatiefnemer Willy Bombeek was er dinsdag heel duidelijk over: de ‘zegenwens’ aan het eind van de door de Vlaamse bisschoppen gepubliceerde voorbeeldliturgie is uitdrukkelijk bedoeld als een zegen over het homostel.

Want binnen de katholieke theologie maakt dat allemaal verschil. Een bisschop, priester of diaken die een zegen uitspreekt over mensen of voorwerpen, doet dat volgens de klassieke uitdrukking ‘in persona Christi’, namens Christus. Uiteindelijk is het niet de ambtsdrager die zegent, maar God zelf. Wanneer echter in een gebed om Gods zegen gevraagd wordt, is dat van andere orde. Dan wordt aan God overgelaten of Hij zijn zegen schenkt of niet.

‘De zegen wordt specifiek over het homostel uitgesproken’, ..

