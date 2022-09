‘Tractoren en katten kregen al een zegen. Waarom homo’s niet?’

Baanbrekend is het voorstel van de Vlaamse bisschoppen voor een ritueel om Gods zegen te vragen over een homorelatie. Al snel kwamen er echter vragen: willen de bisschoppen een echte nieuwe liturgie invoeren, en is de intentie om Gods zegen uit te spreken?

In 2010 demonstreerden lhbt'ers bij en in de Sint Janskathedraal in Den Bosch.

Nooit eerder deden Rooms-katholieke bisschoppen collectief een voorstel voor een gebed om een zegen over homorelaties. Het Vlaamse episcopaat had dinsdag dus een primeur, vindt ook Sam Goyvaerts. Toch is dit niet helemaal nieuw: ‘In Luik bijvoorbeeld heeft het bisdom eerder al een liturgie voorgesteld die veel uitgebreider is.’

Goyvaerts is liturgiewetenschapper en werkt als universitair docent aan de theologische faculteit van de Universiteit Tilburg. Met interesse bestudeerde hij het ritueel dat de Vlaamse bisschoppen voorstellen voor het vragen van Gods zegen over relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht. ‘Maar ik vraag me af of de bisschoppen bij het opstellen hiervan liturgisten (deskundigen op het gebied van liturgie,..

