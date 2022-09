Verdeelde reacties op Vlaamse homozegen: ‘Op het randje van ondeugend’

De Vlaamse bisschoppen presenteren een ritueel voor het vragen van Gods zegen over homorelaties. ‘Op het randje van ondeugend’, vindt pastoor Jan-Jaap van Peperstraten, terwijl pater Mark-Robin Hoogland sterk positief is over het initiatief.

Alkmaar

‘Een halve Belg’ noemt Jan-Jaap van Peperstraten zich. De pastoor uit Alkmaar is geboren en getogen in Zeeuws-Vlaanderen. ‘Maar dat is niet deze helft’, zegt hij, verwijzend naar het besluit van de Vlaamse bisschoppen om een ritueel te creëren om Gods zegen te vragen over homorelaties.

De bisschoppen komen met het voorstel een ‘gebedsmoment’ mogelijk te maken voor katholieke koppels van het gelijke geslacht ‘om God te vragen dat Hij dit engagement van liefde en trouw mag zegenen en bestendigen’. Ze spreken niet expliciet over het ‘zegenen’ van deze relaties, maar bedoelen dat wel, vertelt initiatiefnemer en woordvoerder Willy Bombeek tegen deze krant.

Van Peperstraten vertelt vanuit eigen ervaring waarom volgens hem deze opzet niet ..

PREMIUM Dit is een premium artikel Verder lezen? Neem een abonnement met korting Bespaar tot wel €293 Kies voor papier of digitaal Langere looptijd = meer voordeel abonnement afsluiten Probeer een maand gratis Eerste maand gratis, daarna €17,50 Digitale krant + toegang nd.nl Maandelijks opzegbaar gratis proberen Heeft u al een account? Log in a>