Vlaamse bisschoppen geven als eerste ter wereld groen licht voor kerkelijke zegen homostellen

De bisschoppen van Vlaanderen zetten de deur open voor het zegenen van homostellen. Daarmee gaan ze lijnrecht in tegen het Vaticaan. Dinsdagochtend hebben ze een liturgie gepubliceerd die daarvoor gebruikt kan worden. In maart vorig jaar nog oordeelde het Vaticaan dat een kerkelijke zegening van homostellen verboden is omdat ‘God de zonde niet kan zegenen’.