Kardinaal onder vuur genomen bij uitladen hulpgoederen in Oekraïne

Kardinaal Krajewski, een protestantse bisschop en een Oekraïense soldaat zijn zaterdag onder vuur genomen in een door Russische soldaten gecontroleerd gebied in Oekraïne. De drie waren hulpgoederen aan het uitladen.

Rome

Het was de vierde keer dat paus Franciscus kardinaal Krajweski met hulpgoederen naar Oekraïne had gestuurd. De kardinaal wilde naar eigen zeggen bij de stad Zaporizhzhia, waar een van de grootste kerncentrales van Europa staat, ‘hulp brengen aan de bevolking in oorlogsgebied waar slechts soldaten naar binnen gaan’.

Tijdens de ontmoeting van kardinalen eind augustus had Franciscus hem gebeld met de boodschap dat het ‘goed zou zijn’ als de Poolse kardinaal, die in Rome namens de paus voor de armen zorgt, opnieuw naar Oekraïne zou gaan. ‘Om hulp te brengen aan mensen die na tweehonderd dagen nog steeds in oorlogsgebied leven.’

De drie hadden de hulpgoederen van de paus, die Krajewski persoonlijk in een minibus vanuit..

