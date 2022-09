‘Herinneringstuin’ in Parijs voor protestantse slachtoffers eeuwenoude slachtpartij

Burgemeester Anne Hidalgo (tweede van links) samen met dominee Christian Krieger van de Federatie van Protestantse Kerken in Frankrijk (derde van links) voor de plaquette ter nagedachtenis aan de Bartholomeusnacht. Olivier Ribadeau Dumas (uiterst links), de rector van de Notre-Dame in Parijs, vertegenwoordigde de Rooms-Katholieke Kerk.

Parijs

‘We vullen een leemte door de protestantse slachtoffers hun volwaardige plek in het hart van de stad te geven’, zei burgemeester Anne Hidalgo. In 2016 werd al een plaquette onthuld aan de voet van de Pont-Neuf, waar talloze lijken van de vermoorde hugenoten in de Seine waren gegooid. Maar deze plek was zo discreet dat bijna niemand die de lichtstad bezoekt de plaquette te zien krijgt.

‘Herinneringstuin aan de Bartholomeusnacht’ heet het parkje nu. ‘Ter nagedachtenis aan de duizenden protestanten die op 24 augustus 1572 en de daaropvolgende dagen zijn vermoord als slachtoffers van religieuze intolerantie’, staat er op de plaquette. In Parijs vonden drieduizend protestanten de dood, in heel Frankrijk loopt dat aantal op tot ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .