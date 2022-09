Yad Vashem-onderscheiding voor kardinaal Jan de Jong voor hulp aan Joden

Kardinaal Jan de Jong (1881-1955) krijgt postuum de Yad Vashem-onderscheiding ‘Rechtvaardigen onder de Volken’. Als aartsbisschop van Utrecht sprak hij zich in de Tweede Wereldoorlog helder uit tegen de jodenvervolging. Ook hielp hij veel Joden met onderduiken.

Kardinaal Jan de Jong in 1953

Utrecht

Modi Ephraim, ambassadeur van Israël in Nederland, reikt de oorkonde en medaille die horen bij de onderscheiding vandaag uit aan de familie van De Jong. De geboren Amelander was aartsbisschop van 1936 tot aan zijn dood in 1955.

Onder zijn leiding kozen de bisschoppen stelling tegen de Nationaal Socialistische Beweging (NSB). Bij het ‘zware’, gewelddadige verzet was De Jong niet betrokken, vertelt Marcel Poorthuis. De emeritus hoogleraar interreligieuze dialoog verzorgt tijdens een ceremonie in het Utrechtse Paushuize de hoofdlezing. Ook kardinaal Wim Eijk, De Jongs opvolger als aartsbisschop van Utrecht, is aanwezig.

Volgens Poorthuis was De Jong wel betrokken bij de onderduik in katholiek Limburg. Die kon Joden succesvol ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .