Chinese president Xi Jinping wil de paus niet ontmoeten: ‘Niet genoeg tijd’

Paus Franciscus en de Chinese president Xi Jingping waren eerder deze week allebei in de hoofdstad van Kazachstan. Het Vaticaan liet China weten dat de paus bereid was tot een ontmoeting, maar dat heeft China afgehouden.

Volgens persbureau’s Reuters en Associated Press, die zich baseren op een Vaticaanse bron, had het Vaticaan de Chinezen een ‘uitdrukking van beschikbaarheid’ gestuurd. Paus Franciscus was in Nur-Sultan voor een grote interreligieuze ontmoeting en de Chinese president was er gelijktijdig op staatsbezoek.

Volgens de bron liet China daarop weten ‘het gebaar te waarderen’, maar er niet op in te gaan. Er zou niet genoeg tijd zijn in de planning van de communistische president.

China is een van de weinige staten ter wereld die geen diplomatieke betrekkingen met de Heilige Stoel onderhoudt. Meer dan vijftig jaar geleden werden deze door China verbroken. Sinds 2018 heeft het Vaticaan wel een akkoord met China over de benoeming van bissch..

