Vrouwen demonstreren op het Sint-Pietersplein voor vrouwelijke priesters - en worden direct gearresteerd

Vaticaanstad

‘We lopen met rode parasols over de Via della Conciliazione naar het Sint-Pietersplein lopen en we zien wel hoe ver we komen’, zegt Kate McAlwee van de Women’s Ordination Conference, een internationale koepelorganisatie van katholieke vrouwenbewegingen.

De zeven vrouwen hebben op maandagochtend last van de nodige zenuwen. Zij weten dat zij riskeren door de Italiaanse politie te worden opgepakt. Alle zeven dragen kleding in de kleur die ook de kardinalen dragen: rood. ‘De kardinalessen’ zal de politie hen later op de dag tijdens het drukke walkie-talkieverkeer noemen.

In hun handen dragen ze zeven rode parasols met daarop in het wit geverfde teksten. ‘Seksisme is een kardinale zonde’, ‘Wijd vrouwen’, ‘Meer dan de..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .