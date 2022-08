‘Generale repetitie’ voor conclaaf in Rome met twintig nieuwe Franciscus-kardinalen

In het Vaticaan buitelen de belangwekkende evenementen deze dagen over elkaar heen. Nadat de Synode vrijdag de tweede fase inging, creëerde paus Franciscus zaterdag twintig nieuwe kardinalen waarmee hij zijn opvolging opnieuw stevig beïnvloedt. Zij nemen maandag en dinsdag deel aan een uitzonderlijke vergadering van de paus met alle kardinalen van over de hele wereld.

De twintig nieuwe kardinalen brachten vlak na hun kardinaalscreatie samen met paus Franciscus een bezoek aan de 95-jarige emeritus-paus Benedictus XVI die in een klooster in de Vaticaanse tuinen leeft. (beeld Vatican Media)

Vaticaanstad

De ‘generale repetitie voor het volgende conclaaf’ wordt de kardinalenvergadering van maandag en dinsdag in Romeinse wandelgangen al genoemd.

De laatste keer dat paus Franciscus al zijn over de hele wereld verstrooide kardinalen voor zo’n ‘buitengewoon consistorie’ in Rome bijeen riep was acht jaar geleden. Franciscus maakte het kardinalencollege sinds zijn verkiezing tot paus in 2013 geografisch steeds diverser. Maar er klonk ook telkens weer de verbazing dat deze kardinalen, waarvan zij die jonger dan tachtig jaar zijn het recht hebben de volgende paus te kiezen, elkaar niet of nauwelijks kennen.

Dat draagt het risico in zich dat deze kardinalen hun stem uitbrengen afgaande op mediaberichten of dat een k..

