Rooms-Katholieke Kerk pioniert op wereldniveau met revolutionaire synode

Alle rooms-katholieke gelovigen hebben hun stem kunnen laten horen over de door hen gedroomde toekomst van hun kerk. Maar hun rol is daarmee niet uitgespeeld. De vorig jaar oktober door paus Franciscus gelanceerde Synode is haar tweede fase ingegaan en ook daarin kan iedereen opnieuw meepraten.

Vaticaanstad

‘De tekenen van een mentaliteitsverandering in de kerk zijn al zichtbaar’, zei kardinaal Mario Grech, de secretaris-generaal van de synode, vrijdagmiddag opgewekt tijdens een persconferentie in het Vaticaan. ‘Het belangrijkste is dat we hebben laten zien en blijven laten zien dat de weg van de kerk begint en kracht put uit het luisteren.’

Met deze persconferentie werd de eerste fase van de door paus Franciscus gelanceerde synode afgesloten. Over de hele wereld hebben bisschoppen naar hun gelovigen geluisterd en daarvan zijn door alle 114 bisschoppenconferenties nationale syntheses gemaakt. Meer dan honderd ervan hebben Rome al bereikt.

Een groep van 25 deskundigen uit alle werelddelen is gevraagd om per continen..

