Geen ontmoeting tussen paus en Kirill in Kazachstan want patriarch blijft thuis

Patriarch Kirill (links) en paus Franciscus (rechts) tijdens hun historische ontmoeting op 12 februari 2016 op het vliegveld van Havana (Cuba). Het was de eerste keer in de geschiedenis dat een kerkleider van Rome en een kerkleider van Moskou elkaar ontmoetten.Â

Rome

Volgens metropoliet Antonij, die in het patriarchaat verantwoordelijk is voor externe betrekkingen, vindt zijn kerk de interreligieuze dialoog heel belangrijk en zal dan ook een officiële delegatie sturen. Maar deze zal niet onder leiding staan van patriarch Kirill, het hoofd van de Russisch-Orthodoxe Kerk die internationaal hevig bekritiseerd wordt voor zijn steun aan de Russische inval in Oekraïne.

Paus Franciscus zal van 13 tot 15 september wel in de hoofdstad Nur-Sultan zijn om deel te nemen aan het zevende symposium van leiders van wereld- en traditionele godsdiensten. Een ontmoeting tussen Kirill en Franciscus was voor de maand juni in Jeruzalem gepland, maar dat zegde Franciscus met het oog op de oorlog in Oekraïne af.

