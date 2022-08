Nederland vertegenwoordigen in het Vaticaan: ‘Niet om religieuze, maar om politieke redenen’

Vier jaar lang was Caroline Weijers ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Heilige Stoel. Donderdagochtend had ze haar persoonlijke afscheidsaudiëntie bij paus Franciscus. ‘De afgelopen jaren zijn hier dingen veranderd en in beweging gekomen.’

Het is de kleinste diplomatieke post die Nederland heeft, bestaande uit de ambassadeur zelf en een deeltijd secretaresse. Maar het is ‘een heel bijzondere post, waar een heleboel gebeurt. Ik vergelijk het soms met de Verenigde Naties vanwege de veelheid aan thematieken’, zegt de scheidende ambassadeur bij de Heilige Stoel glimlachend maar overtuigd.

Caroline Weijers gold de afgelopen jaren in Vaticaanse diplomatieke kringen als een uiterst actieve, bekwame en efficiënte diplomaat. Voordat ze naar de eeuwige stad kwam, werkte ze op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag en ze had verschillende buitenlandse posten, waaronder ambassadeur in Benin en Tunesië, en bij de permanente vertegenwoordiging bij de Europese Unie.

