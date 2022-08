Proeven van bier en stilte op het Kloosterfestival in Nieuw Sion

Corona is voorbij en dus is er dit jaar in Nieuw Sion, nabij Deventer, weer een Kloosterfestival. Het richt zich op mensen van 19 tot 39 jaar. Zij zijn welkom om te proeven van het getijdengebed en de stilte - maar ook van de gezelligheid en het kloosterbier. Reinder IJmker, vrijwilliger van Nieuw Sion, is een van de organisatoren van het festival dat donderdag begint en duurt tot en met zondag.

Deventer

Bij eerdere Kloosterfestivals waren veel kloostertradities vertegenwoordigd. Is dat dit jaar weer zo?

‘In coronatijd hadden we een Klooster Experience, die meer op het individu gericht was. Dit jaar doen we inderdaad weer een breed festival. Nog steeds staan de katholieke en protestante religieuzen centraal. Zij leiden workshops over meditatie, het kloosterleven, reflectie. In de avonden is er weer een muziekprogramma met een kampvuur, waarbij je kunt genieten van een kloosterbiertje. Sinds dit jaar hebben we onze eigen brouwerij, met Nieuw Sion bier.

Het festival is vooral op het kloosterleven georiënteerd. Het draait niet om bekende artiesten en we stellen de ervaring van stilte in het klooster, de vieringen en de rust ..

