Nicaraguaanse politie pakt bisschop op omdat hij ‘gewelddadige troepen’ zou willen organiseren

Managua

Vrijdag in de vroege ochtenduren plaatste het bisdom Matagalpa op zijn Facebookpagina een waarschuwingsboodschap: ‘SOS. Urgent. Op dit moment valt de nationale politie het bisdomshuis van ons bisdom Matagalpa binnen’. Op dat moment werden ook de klokken van de nabijgelegen kathedraal geluid om de bevolking te waarschuwen. Honderden burgers stroomden daarop toe in een poging een arrestatie te voorkomen.

Maar dat mocht niet baten. Met acht politiewagens werden de bisschop en acht medestanders, die al sinds 4 augustus onder huisarrest stonden in de door de politie omsingelde bisschopswoning, naar Managua overgebracht. Hun verblijfplaats is onduidelijk. Waarnemers vermoeden dat zij nu of later in de beruchte gevangenis El Chi..

