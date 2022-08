Kardinaal Ouellet ontkent aanranding van vrouwelijke stagiaire

De Canadese kardinaal Marc Ouellet ontkent ‘ten stelligste’ schuldig te zijn aan aanranding van een jonge vrouw in de jaren 2008 en 2010. Ouellet, sinds 2010 een van de hoogste prelaten in het Vaticaan, was toen aartsbisschop van Québec.

Vaticaanstad

In een via de persdienst van het Vaticaan vrijgegeven verklaring spreekt Ouellet over ‘valse beschuldigingen die de klaagster tegen mij heeft geuit’. Hij ontkent ‘ten stelligste ongepaste handelingen jegens haar te hebben gepleegd’.

De vrouw was tussen 2008 en 2010 als pastoraal werkster werkzaam in het aartsbisdom Québec en diende in 2020 een klacht in wegens aanranding. Ze beweert dat Ouellet haar herhaalde malen ongevraagd betastte op haar rug en onderrug en ook probeerde haar te zoenen.

Ouellet zegt ‘de interpretatie en verspreiding van deze beschuldigingen als seksueel geweld als lasterlijk’ te beschouwen...

