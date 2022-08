Hoge Vaticaanse kardinaal beschuldigd van seksuele aanranding

De hooggeplaatste kardinaal Marc Ouellet, in het Vaticaan verantwoordelijk voor bisschopsbenoemingen, wordt beschuldigd van aanranding van een jonge vrouw die stage liep als pastoraal werkster. Hij was op dat moment aartsbisschop van Québec, de hoofdstad van Franstalig Canada.

Québec

Ouellet wordt ervan beschuldigd tussen 2008 en 2010 een vrouw van halverwege de twintig meermaals ongevraagd te hebben gezoend en haar rug en billen te hebben betast. Paus Franciscus heeft in januari 2021 een onderzoek naar de feiten gelast, maar de resultaten daarvan zijn nog niet bekend.

De naam van Ouellet staat op een lijst van 88 geestelijken die sinds 1940 zijn beschuldigd van seksueel misbruik in het aartsbisdom Québec. De lijst is onderdeel van een collectieve klacht van misbruikslachtoffers tegen het aartsbisdom. Het grootste deel van het vermeende misbruik had plaats tussen 1950 en 1970 met een honderdtal, in meerderheid minderjarige en mannelijke slachtoffers. Maar het geval van Ouellet is van later datum ..

