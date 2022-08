Seksueel misbruik door geestelijken niet slechts een probleem van ‘rotte appels’

De problematische omgang met seks, gender en macht leiden in de Rooms-Katholieke Kerk leidt tot een cultuur die seksueel misbruik door geestelijken in de hand werkt. Dat blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek door twee onderzoekers van een theologische faculteit van de jezuïeten.

New York

Sinds zo’n twintig jaar is er veel aandacht voor misbruik door geestelijken in de Rooms-Katholieke Kerk. In tal van landen bleek grootschalig misbruik van met name jongens te hebben plaatsgevonden in de jaren vijftig tot en met de jaren tachtig van de vorige eeuw. Er zijn in de kerk stappen gezet om de veiligheid van volwassenen en kinderen te garanderen en het melden van misbruik te vergemakkelijken, aldus de onderzoekers. Maar een fundamentele aanpak ontbreekt nog.

Volgens onderzoekers Julie Hanlon Rubio en Paul J. Schulz, verbonden aan de theologische faculteit van de jezuïeten aan Santa Clara University, heerst in de Rooms-Katholieke Kerk nog vaak onterecht de gedachte dat seksueel misbruik wordt gepleegd door ..

