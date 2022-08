Engelse bisschoppen zijn bang dat met privatisering BBC religie uit beeld verdwijnt

Bisschoppen uit de Kerk van Engeland keren zich tegen het plan om BBC te privatiseren. Ze vrezen dat religieuze programma’s het kind van de rekening worden in een commercieel omroepbestel.

Beeld uit een uitzending van het populaire BBC-programma Songs of Praise vanuit de kathedraal in de Engelse plaats Durham.

Londen

Een commissie uit het Britse Hogerhuis heeft de BBC opgeroepen ‘te blijven in het hart’ van het Britse omroepbestel. Alleen zo kan de omroep ‘de natie verenigen, alle sectoren van de samenleving dienen en een wereldwijd leidende en gerespecteerde nieuwsorganisatie zijn’.

Van het eerbiedwaardige gezelschap, dat zich uitspreekt over de publieke communicatie in het land, maakt ook een anglicaanse geestelijke deel uit: bisschop John Inge uit Worcester. Hij belichaamt het verzet van bisschoppen binnen de Kerk van Engeland tegen plannen om de Britse omroep, wereldwijd vermaard om zijn gedegen journalistiek, te verzelfstandigen. Als de BBC op een commerciële leest wordt geschoeid, komt religie er in het publieke domein bekaaid a..