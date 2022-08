Europese katholieken willen minder hiërarchie en meer inclusiviteit in de kerk

De eerste fase van de door paus Franciscus gelanceerde synode over de toekomst van de Rooms-Katholieke Kerk is maandag ten einde gekomen. Een blik op de tot nu toe gepubliceerde Europese rapporten toont dat katholieken in geseculariseerde Europese landen een opener kerk willen, waar liturgie en geloofsvorming speerpunten zijn, maar waar geestelijken minder macht hebben.

Rome

‘Als er één enkele, allesoverheersende melodie in de synodesymfonie is, dan is het in het verlangen naar een meer broederlijke en zusterlijke kerk waarin Gods overstromende, universele liefde voelbaarder kan worden gevoeld en beleefd’, schrijven de bisschoppen van Engeland en Wales in hun synoderapport.

De meerderheid van de katholieken wil een ‘bekering van de kerkelijke cultuur op alle niveaus om haar liefdevoller en gastvrijer te maken, vooral voor bepaalde groepen die worden gezien als vervreemd of aan de kant gezet’.

Maandag 15 augustus moesten alle rooms-katholieke bisschoppenconferenties overal ter wereld de samenvattingen van de raadpleging van de katholieke gelovigen naar Rome hebben opgestuurd. Hoewel nog slec..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .