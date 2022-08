India moet steviger strijden voor scheiding religie en staat, vinden katholieke bisschoppen

Studenten oefenen voor de viering van de 75e verjaardag van de Indiase onafhankelijkheid in Bangalore. Minister-president Narendra Modi heeft alle Indiërs opgeroepen in elk huis een nationale vlag te hebben. Hij lanceerde daartoe de campagne 'Har Ghar Tiranga' (de driekleur in elk huis).

(beeld Epa / Jagadeesh)