Gerenomeerde milieuwetenschapper moet Sint-Pieter voor jubeljaar CO2-emissievrij maken

De grootste kerk ter wereld, de Sint-Pietersbasiliek in Rome, moet voor het jubeljaar 2025 emissievrij gemaakt worden. Het Vaticaan heeft de gerenommeerde milieu-wetenschapper en activist Walter Ganapini opdracht gegeven dit te coördineren.

De Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad. (beeld Cathopic)

Vaticaanstad

Ganapini is verbonden aan het Europees Milieuagentschap en voormalig voorzitter van Greenpeace Italië. Hij ontvangt geen financiële vergoeding voor zijn diensten.

Volgens kardinaal Mauro Gambetti, die aan het hoofd staat van het beheer van de Sint-Pieter, is Ganapini gekozen ‘vanwege zijn ethische en professionele hoogwaardige profiel’. De franciscaan Gambetti leidde voorheen het klooster in Assisi waar Ganapini in 2017 ook de ecologische renovatie leidde.

De huidige basiliek werd tussen 1506 en 1626 op het graf van Petrus gebouwd, onder meer dankzij de opbrengsten van de aflatenhandel die overigens door het concilie van Trente (1545-1563) werd verboden.

De basiliek met de door Michelangelo gebouwde koepel telt een kle..

