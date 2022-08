Christus draagt volgens paus Franciscus een indianentooi

Zes dagen was paus Franciscus vorige week in Canada. Hij was er niet alleen om excuses te maken voor de actieve medewerking van de Rooms-Katholieke Kerk aan de koloniale pogingen de inheemse cultuur te laten verdwijnen en de talloze doden die daarbij vielen. Hij was er vooral ook om duidelijk te maken dat Christus zelf een indianentooi draagt.