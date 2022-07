Na zware reis door Canada sluit paus Franciscus aftreden niet meer uit

Montreal - Rome

Paus Franciscus sluit niet uit dat hij zal moeten aftreden vanwege zijn gezondheid. Hij sprak op de terugvlucht van Canada naar Rome, zittend in een rolstoel in het pauselijk vliegtuig, 45 minuten met de pers. De rolstoel was nodig omdat de banden van de rechterknie van de paus zijn verrekt en lopen voor hem steeds moeilijker wordt. Dit was de eerste reis waarop hij beurtelings een rolstoel, een rollator of een stok moest gebruiken, en desondanks zijn gezicht af en toe van pijn vertrok.

In verband met zijn gezondheidsproblemen moest het Canadese programma drastisch worden aangepast. De paus had vooral moeite zich onder de mensen te begeven, iets waar hij altijd veel belang aan hechtte. Begin juli had hij vanwege de situatie..

