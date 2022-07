Duitse katholieken verdeeld over houding Vaticaan

Behoudende Duitse katholieken uiten zich ook, nu vernieuwingsbewegingen als ‘Synodaler Weg’ en ‘Maria 2.0’ opgang maken in de kerk. De tweespalt is scherper geworden nadat het Vaticaan de progressieve krachten in de Duitse kerk de oren gewassen heeft.

Keulen

Onlangs kwam de Heilige Stoel met een verklaring over de Duitse rooms-katholieken. Die was niet ondertekend, maar laat zich wel lezen als een boodschap van paus Franciscus zelf. Het Vaticaan spreekt zich uit tegen het dwingende van de hervormingseisen die worden geformuleerd door ‘Synodaler Weg’, een beweging die in 2019 gestalte kreeg en een podium vormt voor wat progressieve katholieken in hun kerk willen: homohuwelijk, vrouwen als priester, opheldering en bestraffing van misbruik in en door de kerk.

‘Synodaler Weg’ is meer dan een pressiegroep en wordt gesteund door het Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK), een groot aantal priesters en hogere clerus, met als boegbeeld Georg Bätzing, voorzitter van de Duitse bi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .