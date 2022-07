Uit de schaduw van Titus Brandsma: pastoors in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog

In 1942, het jaar waarin Titus Brandsma in concentratiekamp Dachau werd vermoord, vonden nog vijf andere katholieke geestelijken uit Nederland de dood in Dachau. In de provincie Limburg, waar de NSB in de jaren dertig de meeste aanhang had, werd het verzet door de katholieke geestelijkheid aangemoedigd, en meer dan dat.

Op 26 juli is het tachtig jaar geleden dat de heilige Titus Brandsma in Dachau werd vermoord. Weinig mensen weten wat er een dag later gebeurde. Toen overleed de jezuïet Hein Zwaans, ook in Dachau. Hij had mensen aangespoord tot het verspreiden van illegale bladen en pamfletten. Na verraad was Zwaans gearresteerd. Via de gevangenis in Kleef en concentratiekamp Oranienburg belandde hij in Dachau.

Op 27 juli 1942 stierf hij van ontbering en uitputting. Zwaans werd 44 jaar. Zwaans is niet zo bekend als Brandsma. Hetzelfde geldt voor Marinus van Rooijen, Jan Ysbrands Galama, Robert Regout en Arnold van Lier, vier katholieke geestelijken die net als Zwaans in 1942 in Dachau werden vermoord.

De langdurige aandacht voor de heiligverklaring ..

