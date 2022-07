Door het synodale proces lijkt een geest uit de fles, waarvoor de leiding van de Katholieke Kerk nog geen kurk heeft gevonden

De grootste nachtmerrie die je conservatieve christenen kunt toewensen, is een kerk die ‘getrouwd is met de tijdgeest’. Dat leidt nogal eens tot gedoe met anderen binnen de kerk die vinden dat we juist moeten luisteren naar de ‘tekenen van de tijd’ en die de geloofstraditie zien als een dynamisch proces, waarin de Heilige Geest ons helpt om nieuwe wegen in te slaan.

Het is precies in dit spanningsveld waar het synodale proces binnen de Katholieke Kerk in toenemende mate gevangen wordt. Uit steeds meer landen komen rapportages binnen over de oogst van de gesprekken die met alle gelovige geledingen gehouden zijn. Een overgrote meerderheid van de ‘lekengelovigen’ in Europa – ook in landen met een conservatief imago als Ierland en Spanje – ve..