Vrouwen gaan in de Rooms-Katholieke Kerk meepraten over bisschopsbenoemingen

Voor het eerst in de geschiedenis zullen vrouwen in het Vaticaan iop het hoogste niveau meepraten over bisschopsbenoemingen. Paus Franciscus benoemt naar eigen zeggen binnenkort twee vrouwen ‘in de commissie die bisschoppen uitkiest’. Ook elders in het Vaticaan kunnen vrouwen op topposities komen.

Rome

De twee vrouwen zullen deel uitmaken van het Vaticaanse Dicasterie voor de Bisschoppen dat elke twee weken vergadert over bisschopsbenoemingen. Deze commissie kiest een kandidaat uit de lijst van drie namen van (uitsluitend mannelijke) priesters die door de pauselijk nuntius in het betreffende land naar Rome is gestuurd.

Francsicus deed zijn uitspraken in het derde deel van een lang interview dat het persbureau Reuters de afgelopen dagen publiceerde. ‘Op deze wijze creëren we wat openingen’, zei Franciscus, doelend op zijn pogingen steeds meer vrouwen op belangrijke posten in het Vaticaan te benoemen.

Franciscus liet doorschemeren dat het Vaticaanse Dicasterie voor het Katholiek Onderwijs en Cultuur en de Apostolische B..

