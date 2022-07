‘God is liefde’, wilde Gerard Reve op zijn eigen grafsteen. Dat kwam er niet van

In heel Nederland zijn spirituele plekken te vinden waar mensen God kunnen ontmoeten of die zich lenen voor christelijke bezinning. Deze zomer zoeken we in elke provincie zo’n plek op. Vandaag in Friesland: het oude huis van Gerard Reve in Greonterp.

‘Hier was Gerard Reve, zeer korte tijd, bijna gelukkig.’ In Greonterp, bij de Klokkentoren, is het rustig. Uitkijkend op de toren is Doarpswei 16, Huize Het Gras. Hier woonde schrijver Gerard Reve van 1964 tot 1971, precies in de tijd waarin hij zich bekeerde tot het katholicisme.

Tegenwoordig voert een pelgrimsroute langs plekken die aan hem herinneren. Er zijn alleen geen pelgrims te bekennen. Het rondje van voert naar Blauwhuis, richting Westhem en dan weer terug naar Greonterp.

Ik pelgrimeer in de brandende zon, met Reves Moeder en Zoon in de hand. Het boek waarin hij uitleg over zijn bekering tot het katholicisme afwisselt met een expliciet inkijkje in zijn liefdesleven. Voor Reve waren seks, lijden en mystieke godservaring o..

