Steeds minder vrijheid voor katholieken in Hongkong. ‘Alsof we in scheuren en spleten leven’

‘Er komt verandering aan en je kunt daarop maar beter zijn voorbereid.’ Dat is volgens persbureau Reuters de simpele, maar onrustbarende boodschap van de van oorsprong Mexicaanse bisschop Javier Herrera-Corona aan de katholieke missieposten in Hongkong. De vrijheid die ze decennialang hebben kunnen genieten, is voorbij.

De 90-jarige kardinaal Joseph Zen tijdens een viering vorige maand in de Heilige Kruiskerk in Hongkong. Hoge katholieke geestelijken waarschuwen dat de godsdienstvrijheid voor christenen in de stad steeds kleiner wordt.

Het is gedaan met de vrijheden waaraan katholieken in Hongkong zo lang gewend waren. Daarvoor waarschuwt de vertegenwoordiger van het Vaticaan in de door China gecontroleerde stad. Intussen blijft paus Franciscus het akkoord verdedigen dat het Vaticaan vier jaar geleden met China sloot.

Rome

Herrera was zes jaar lang een van de twee onofficiële vertegenwoordigers van het Vaticaan, die vanuit een woonhuis in Hongkong werkzaam zijn. Ze zijn onofficieel en geen echte ambassadeurs, want China verbrak de diplomatieke betrekkingen met het Vaticaan in 1951.

De 54-jarige prelaat hield de afgelopen maanden verschillende besloten ontmoetingen en vertelde de aanwezige missionarissen volgens het persbureau dat China zijn controle over de stad..

