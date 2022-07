Paus ontkent spoedig aftreden en wil binnenkort naar Moskou en Kyiv

Paus Franciscus ontkent zowel een spoedig aftreden als geruchten dat hij aan kanker zou lijden. In een een anderhalf uur durend interview met persbureau Reuters sprak hij ook over een bezoek aan Moskou en Kyiv en het abortusbesluit van het Amerikaanse hooggerechtshof.

Paus Franciscus afgelopen zondag in de Sint-Pietersbasiliek. Daar vierde hij samen met duizenden Congolese gelovigen de eucharistie volgens de Zaïrese ritus waar rituele dansen deel uitmaken van de mis. De paus had eigenlijk deze dagen Zuid-Soedan en de Democratische Republiek Congo moeten bezoeken, maar moest dat bezoek aflassen wegens problemen aan zijn knie.Â

Vaticaanstad

‘Het is nooit in me opgekomen’, zegt de 85-jarige Franciscus als hem gevraagd wordt naar een mogelijk spoedig aftreden. Dat werd door sommige waarnemers waarschijnlijk geacht omdat de paus eind juli alle kardinalen bij elkaar roept in Rome en zelf op een van die dagen, net als zijn afgetreden voorganger Benedictus XVI, de stad L’Aquila zal bezoeken. Daar ligt de in 1294 afgetreden paus Celestinus V begraven.

Maar Franciscus sluit een aftreden niet uit als zijn gezondheid het bestuur van de kerk ooit onmogelijk zou maken. ‘God zal het zeggen.’

Voor het eerst gaf de paus ook informatie over zijn knieproblemen, waardoor hij wekenlang in een rolstoel zat en nu steeds vaker weer loopt, met een stok. Hij vertelde ‘een..

