Nicaragua zet zusters van Moeder Teresa het land uit

Alle in Nicaragua onder de armen werkende zusters van Moeder Teresa hebben het land op last van de regering moeten verlaten. Ook zijn twee katholieke televisiezenders verboden. Het regime van president Daniel Ortega richt zijn pijlen steeds vaker op de Rooms-Katholieke Kerk.

De uit Nicaragua gevluchte hulpbisschop van Managua, Silvio José Baez, samen met enkele zusters van Moeder Teresa toen hij nog in Nicaragua leefde. (beeld Twitter @silviojbaez)

Managua

De Missionarissen van Naastenliefde beheren in Nicaragua een opvanghuis voor jongeren, een bejaardenhuis en een crèche voor arme gezinnen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zouden de zusters, die sinds 1988 in Nicaragua aanwezig zijn ‘hun verplichtingen niet zijn nagekomen’ in het kader van de anti-terrorismewetgeving omdat zij buitenlandse giften zouden ontvangen die niet allemaal zouden zijn gemeld.

Daarnaast zou het bestuur van de gemeenschap in Nicaragua meer dan 25 procent buitenlanders tellen en dat is in strijd met een twee maanden oude wet.

De uitwijzing van deze in de Indiase stad Calcutta gestichte gemeenschap is de laatste van inmiddels een lange rij maatregelen van het steeds repressieve..

