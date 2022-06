Paus wil liturgie zonder ideologie en eucharistie die symboliek kent en eenheid brengt

Paus Franciscus heeft in een nieuw schrijven over de katholieke liturgie de nadruk gelegd op liturgische vorming van zowel geestelijken als leken. Zowel katholieke traditionalisten die de liturgievernieuwing van na het concilie afwijzen, als de katholieken die zich niet aan deze liturgische regels houden, moeten alle ideologie achter zich laten en de eenheid zoeken.

Rome

De apostolische brief Desiderio desideravi werd door de paus betekenisvol gepubliceerd op het rooms-katholieke hoogfeest van Petrus en Paulus. Dit staat symbool voor de eenheid van de katholieke kerk rondom de bisschop van Rome, de stad waar beide apostelen als martelaar stierven, begraven liggen en vereerd worden.

Want volgens Franciscus staat er in alle polemieken rond de katholieke liturgie niets minder op het spel dan de eenheid van de kerk, zo schrijft hij in zijn vijftien pagina’s tellende meditatieve brief aan alle gelovigen.

‘Laten we alle polemieken achter ons laten om samen te luisteren naar wat de Geest tot de kerk zegt’, schrijft de paus in een poging de eenheid en gemeenschap van de kerk - uitgedrukt in het..

