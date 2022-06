De katholieke stem in het Amerikaanse abortusdebat is complex, gepolitiseerd en genuanceerd

Pro-abortusdemonstranten bij de rooms-katholieke Sint-Pauluskerk in Brooklyn (New York).

Rome

Een onderzoek uit 2019 toonde aan dat 56 procent van de katholieken vindt dat abortus in alle (21 procent) of vrijwel alle gevallen (35 procent) legaal moet zijn. 42 procent vindt juist dat abortus in alle (14 procent) of vrijwel alle (28 procent) gevallen verboden moet zijn. Hetzelfde onderzoek toonde bovendien aan dat 68 procent van de katholieken de nu terzijde geschoven federale abortuswetgeving bovendien wilde behouden, zelfs 12 procent meer dan de tegenstanders van legale abortus.

Het debat over abortus zal vanaf nu in elke Amerikaanse staat gevoerd gaan worden. En dit is de grote Amerikaanse prolife-paradox: Amerikaanse staten die prolife zijn en tegen abortus, zijn vaak tegelijkertijd heel antilife: pro..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .