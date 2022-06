Paus maakt brieven van joden aan Pius XII voor iedereen online toegankelijk

(beeld nd)

Rome

Deze archieven waren al sinds 2 maart 2020 in het Vaticaan voor wetenschappers toegankelijk, maar paus Franciscus heeft besloten deze serie met de titel ‘Ebrei’ (Italiaans voor ‘Joden’) nu ook voor geïnteresseerden online toegankelijk te maken.

Het gaat over 170 dossiers met in totaal bijna 40.000 documenten uit het historische archief van het Vaticaanse Staatssecretariaat. Inmiddels is zeventig procent ervan online beschikbaar, de rest volgt.

De verzoeken betroffen bijvoorbeeld de uitgifte van visa of passen om te kunnen vertrekken, verzoeken om asiel, om de mogelijkheid naar een ander concentratiekamp te worden overgebracht of concrete financiële hulp. Via diplomatieke kanalen probeerde het Vaticaan hulp t..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .