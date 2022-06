Limburgse pastoor weg na ‘ongepast gedrag’

Een Limburgse pastoor die vorige week op non-actief was gesteld, komt niet terug in die functie.

Roermond

De man zou onlangs een seksfilmpje hebben laten zien aan een moeder van een communicantje, en sindsdien zijn er meer meldingen over de man binnengekomen. ‘Hij gaat weg uit zijn parochie, en het is niet voor de hand liggend dat hij naar een andere parochie gaat. Wat hij wel gaat doen, moet rustig bekeken worden’, zegt een woordvoerder van het bisdom Roermond na berichtgeving van de regionale zender L1.

De pastoor werkte voor de samenwerkende parochies Berg en Terblijt, Houthem en Broekhem. Nadat de man vorige week was geschorst, ‘hebben enkele vrouwen zich gemeld die ook aangaven dat er de afgelopen tijd vreemde dingen zijn gebeurd. Er was geen sprake van seksueel contact, maar wel van ongepast gedrag. Insinuerende opmerkingen en toespelingen, dingen waar de vrouwen niet van gecharmeerd waren’, aldus de woordvoerder. In De Limburger van zaterdag zeiden enkele vrouwen dat ze 28 jaar geleden waren lastiggevallen door dezelfde pastoor. ‘En ik heb geen reden om aan hun verhaal te twijfelen’, verklaart de woordvoerder. De vicaris-generaal, de tweede man van het bisdom, heeft onlangs vertrouwelijk met de pastoor gesproken. ‘Maar daar zal zeker gevraagd zijn hoe dit heeft kunnen gebeuren.’